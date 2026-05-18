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18.05.2026 06:31:29
Syensqo SA-NV Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Syensqo SA-NV Registered hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,64 Milliarden USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,70 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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