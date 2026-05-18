Syensqo SA-NV Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Syensqo SA-NV Registered hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,64 Milliarden USD – eine Minderung von 3,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,70 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at