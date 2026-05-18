Syensqo SA-NV: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Syensqo SA-NV stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Syensqo SA-NV in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,62 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,652 EUR sowie einem Umsatz von 1,38 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at