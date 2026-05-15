Sygnity öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sygnity präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sygnity ein EPS von 0,470 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 102,0 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sygnity 72,5 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at