Sygnity verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sygnity stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,31 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,790 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,8 Millionen PLN – ein Plus von 45,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sygnity 84,6 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at