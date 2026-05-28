Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
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28.05.2026 13:01:47
Sygnum baut Führungsteam aus und setzt auf KI-gestützte Expansion
Die Digital-Asset-Bankengruppe Sygnum stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase. An der Generalversammlung kündigte das Unternehmen den Ausbau seiner globalen Führungsstruktur, neue Governance-Modelle sowie eine stärkere regionale Aufstellung in Europa und Asien an. Gleichzeitig setzt Sygnum verstärkt auf einen «Human-in-the-Loop»-Ansatz bei künstlicher Intelligenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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