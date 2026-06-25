Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
|
25.06.2026 10:26:55
Sygnum-CEO: «Als Unternehmer ist man immer ein bisschen paranoid»
Bitcoin, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz: Im Podcast von finews spricht Sygnum-Mitgründer und CEO Mathias Imbach über die nächste Evolutionsstufe des Bankings, den globalen Wettbewerb um Innovation – und weshalb die Schweiz ihren Vorsprung nicht als selbstverständlich betrachten darf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sygnum
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sygnum
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.