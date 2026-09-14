Sygnum Aktie
WKN DE: SYGN21 / ISIN: NET000SYGN21
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14.09.2026 09:47:08
Sygnum holt Lateinamerikas grösste Digitalbank in die Schweiz
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Die Schweizer Kryptobank Sygnum spannt mit Nu zusammen. Die mit mehr als 140 Millionen Kunden grösste Digitalbank Lateinamerikas nutzt die Infrastruktur der Zürcher Bank für ihr neues internationales Angebot.
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