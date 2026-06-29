Sylla Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sylla Gold präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at