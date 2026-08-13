Sylogist: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sylogist ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sylogist die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sylogist ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sylogist 14,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at