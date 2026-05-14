Sylogist: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sylogist hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sylogist ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,68 Prozent auf 14,7 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at