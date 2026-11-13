Sylogist: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sylogist hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Sylogist hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 15,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at