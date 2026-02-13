Sylph Education Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sylph Education Solutions hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at