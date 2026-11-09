Sylvamo legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sylvamo hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,76 Prozent auf 645,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 846,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at