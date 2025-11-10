Sylvamo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sylvamo hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sylvamo im vergangenen Quartal 846,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sylvamo 965,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at