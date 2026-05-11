Sylvamo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sylvamo hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sylvamo hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,04 Prozent auf 755,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sylvamo 821,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at