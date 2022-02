Sylvania Platinum stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sylvania Platinum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,18 Prozent auf 37,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at