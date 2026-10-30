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30.10.2026 06:31:28
SymBio Pharmaceuticals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SymBio Pharmaceuticals hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -15,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren -24,110 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 252,1 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 22,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 324,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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