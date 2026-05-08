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08.05.2026 06:31:29
SymBio Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SymBio Pharmaceuticals präsentierte am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -27,950 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 233,5 Millionen JPY – eine Minderung von 11,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 264,0 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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