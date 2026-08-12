SymBio Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SymBio Pharmaceuticals lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 15,00 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SymBio Pharmaceuticals -21,400 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 236,5 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 38,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 382,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at