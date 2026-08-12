SymBio Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SymBio Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SymBio Pharmaceuticals ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,15 Prozent auf 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SymBio Pharmaceuticals 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at