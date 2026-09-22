Symbiotec Pharmalab: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Symbiotec Pharmalab lud am 21.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,18 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at