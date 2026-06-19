BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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19.06.2026 15:00:00
Symbolischer Startschuss für Wasserstoffinfrastruktur im BMW Group Werk Regensburg
+++ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Regensburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Burger geben symbolischen Startschuss für wasserstoffbetriebene Logistikflotte im BMW Group Werk Regensburg +++ erste H2-betriebene Gabelstapler und Routenzüge zur Versorgung der Produktion im Testlauf +++ sukzessive Umstellung von Strom- auf Wasserstoffbetrieb bis 2031 +++ Werkleiter Armin Ebner: „Wir gestalten unsere Intralogistik hoch flexibel und skalierbar“ ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Analysen zu BMW AG
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|18.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|18.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
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|17.06.26
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|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
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|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:06
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BMW Sector Perform
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