Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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19.06.2026 15:00:00
Symbolischer Startschuss für Wasserstoffinfrastruktur im BMW Group Werk Regensburg
+++ Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Regensburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Burger geben symbolischen Startschuss für wasserstoffbetriebene Logistikflotte im BMW Group Werk Regensburg +++ erste H2-betriebene Gabelstapler und Routenzüge zur Versorgung der Produktion im Testlauf +++ sukzessive Umstellung von Strom- auf Wasserstoffbetrieb bis 2031 +++ Werkleiter Armin Ebner: „Wir gestalten unsere Intralogistik hoch flexibel und skalierbar“ ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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