Symbotic A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Symbotic A präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symbotic A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 630,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 486,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at