Symbotic A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Symbotic A präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Symbotic A 676,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 549,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at