Symbotic A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Symbotic A lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Symbotic A im vergangenen Quartal 720,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Symbotic A 592,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at