|
26.11.2025 06:31:28
Symbotic A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Symbotic A hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symbotic A 0,050 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,23 Prozent auf 618,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 USD. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,65 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!