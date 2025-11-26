Symbotic A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Symbotic A hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symbotic A 0,050 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,23 Prozent auf 618,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 576,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,160 USD. Im Vorjahr hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,65 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at