Symbotic A hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symbotic A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 777,6 Millionen USD gegenüber 618,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Symbotic A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at