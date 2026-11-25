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25.11.2026 06:31:29
Symbotic A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Symbotic A hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symbotic A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 777,6 Millionen USD gegenüber 618,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Symbotic A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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