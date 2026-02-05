:be Aktie
Symbotic Could Be a Massive Breakout Stock in 2026 After a 150% Surge in 2025
Symbotic (NASDAQ: SYM) stock logged 150.9% gains in 2025, according to data from S&P Global Market Intelligence, and already looks primed for another breakout year as it pivots toward profitability and expands its customer base. Image source: Getty Images.Although Symbotic stock maintained momentum for most of 2025, it erupted in November, soaring over 60% in one week to hit all-time highs after the company reported a 26% jump in revenue and 72% growth in gross profit for fiscal year 2025 ended Sept. 27, 2025. Symbotic also exited 2025 with a solid war chest of $1.3 billion and a backlog of $22.5 billion. That backlog is almost 10 times its 2025 revenue.
Aktien in diesem Artikel
|Symbotic Inc Registered Shs -A-
|59,74
|11,08%
