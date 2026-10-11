Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
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11.10.2026 12:15:00
Symbotic Has a $22.5 Billion Backlog. Here's Why It Could Be the Best Robotics Stock Nobody Talks About.
A lot of investor attention is focused on Elon Musk's electric vehicle company, Tesla (NASDAQ: TSLA), which is developing humanoid work robots called Optimus, expected to be commercially available late next year. Investors may also be aware that Agility Robotics, a company working on similar tech, is expected to go public soon. A bunch of factories and warehouses are using autonomous automation to improve efficiency.
The one robotics name practically no one's talking about that everyone should know, however, is an up-and-comer called Symbotic (NASDAQ: SYM). Here's a closer look.
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Analysen zu Symbotic Inc Registered Shs -A-
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