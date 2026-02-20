Symboti a Aktie

WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019

Symbotic Insider Sells 8,306 Shares for $457,700

Symbotic Insider Sells 8,306 Shares for $457,700

On Jan. 28, 2026, Maria G Freve, VP, Controller and Chief Accounting Officer, directly sold 8,306 shares of Symbotic (NASDAQ:SYM) in multiple open-market transactions, totaling an estimated $457,722, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $55.11 on Jan. 28, 2026.* 1-year performance calculated as of Jan. 28, 2026.
