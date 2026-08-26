C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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26.08.2026 19:09:01
Symbotic's CTO Sells Nearly 4,000 Shares Amid a Declining Stock Price
Chief Technology Officer James Kuffner reported a sale of 3,952 shares of Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.59); post-transaction value based on August 24, 2026 market close ($40.03).Symbotic Inc. operates as a specialized industrial machinery company with a market cap of $25.7 billion and trailing 12-month revenues of $2.6 billion, positioning it as a significant player in the industrial automation sector. The company's competitive advantage lies in its proprietary Symbotic System, which uses artificial intelligence to deliver comprehensive warehouse automation solutions that address the operational efficiency demands of large-scale retail and wholesale enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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