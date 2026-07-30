C.T.O Aktie

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WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418

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30.07.2026 23:01:01

Symbotic's CTO Sold Nearly 20,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.

James Kuffner, the Chief Technology Officer of Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM), sold 18,987 shares of Class A Common Stock on July 24, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.38); post-transaction value based on July 24, 2026 market close ($40.15).Symbotic Inc. operates as a specialized industrial machinery provider with a market cap of $25.8 billion, positioning itself as a significant player in the automation and robotics sector. The company leverages proprietary technology and engineering expertise to deliver integrated warehousing solutions that address the operational challenges of large-scale wholesale and retail enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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