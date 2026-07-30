C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
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30.07.2026 23:01:01
Symbotic's CTO Sold Nearly 20,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
James Kuffner, the Chief Technology Officer of Symbotic Inc. (NASDAQ:SYM), sold 18,987 shares of Class A Common Stock on July 24, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.38); post-transaction value based on July 24, 2026 market close ($40.15).Symbotic Inc. operates as a specialized industrial machinery provider with a market cap of $25.8 billion, positioning itself as a significant player in the automation and robotics sector. The company leverages proprietary technology and engineering expertise to deliver integrated warehousing solutions that address the operational challenges of large-scale wholesale and retail enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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