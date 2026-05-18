18.05.2026 06:31:29

Symphony: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Symphony hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 31,87 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symphony 11,39 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 3,38 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 30,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symphony 4,88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 20,540 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 30,89 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 28,22 Prozent auf 11,31 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Symphony 15,76 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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