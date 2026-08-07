Symphony: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Symphony äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 5,77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symphony 6,08 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 3,85 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,27 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at