Symphony vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Symphony ließ sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Symphony die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,00 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,370 INR je Aktie erzielt worden.

Symphony hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,79 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at