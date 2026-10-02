Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Investment-Tipp 02.10.2026 10:19:48

Symrise-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Symrise-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt

Bernstein Research hat die Symrise-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Geschäft mit Lösungen für Heimtiernahrung habe seinen Boden erreicht, die Erholung werde allerdings nur schrittweise erfolgen, schrieb Victoria Nice am Donnerstag nach Fragen von Investoren. Deren Interesse sei geweckt worden, nachdem andere Broker von anziehender Dynamik gesprochen hätten.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Symrise-Aktie notierte um 10:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 90,18 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 9,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 24 592 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 33,1 Prozent nach oben. Symrise könnte möglicherweise am 10.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 20:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Weitere Links:

Analyse: Buy-Upgrade für Symrise-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Symrise

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