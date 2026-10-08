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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Aktie im Blick 08.10.2026 09:45:08

Symrise-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Symrise-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 09:27 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,18 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 8 261 Symrise-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 33,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Symrise

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