Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Millionenwert
|
13.01.2026 09:30:00
Symrise-Aktie deutlich fester: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab
Symrise führe derzeit fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Interessenten über den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen, so der Konzern. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten komme der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 5 zur Anwendung, was eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung im vierten Quartal nach sich ziehe. Diese belaste das EBIT.
Wertverluste der Beteiligung an Swedencare führten zu einer "wesentlichen Abweichung des für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose erwarteten Ergebnisse", so der Konzern weiter. Die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung der Beteiligung wirke sich negativ auf das EBITDA aus.
Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft. Sie werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt. Symrise wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 4. März vorlegen.
Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück
Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.
Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe
Bei den Aktien von Symrise bahnt sich am Dienstag nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 eine weitere Beschleunigung der jüngsten Erholung an.
Im Handel via XETRA zog der Kurs zuletzt um 6,8 Prozent auf 75,66 Euro an, nachdem der im DAX gelistete Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts bekanntgab. Außerdem wurden ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen angekündigt. Letztere stehen auch mit der Beteiligung Swedencare in Zusammenhang.
Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Sein Kollege Ranulf Orr sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat.
Den Terpenen-Verkauf wertet er positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden kann. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt.
DOW JONES/dpa-AFX Broker
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Symrise AG
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
08:51
|AKTIE IM FOKUS: Symrise beschleunigen Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
12.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.460 Pkt - Symrise gesucht (Dow Jones)
|
12.01.26
|EQS-News: Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program (EQS Group)
|
12.01.26
|Symrise will Aktien zurückkaufen (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück (Dow Jones)
Analysen zu Symrise AG
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|15.12.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|75,28
|3,63%