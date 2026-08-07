Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktuelle Analyse im Blick
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07.08.2026 17:19:45
Symrise-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 97 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thomas Maul attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie eine unerwartet starke Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums im zweiten Quartal. Im dritten Jahresviertel du?rfte das Geschäft mit sensorischen Anwendungen und Haustier-Ernährung an Dynamik gewinnen. Mit seiner Expertise bei natürlichen Zutaten sei Symrise für den Megatrend einer gesünderen Lebensweise optimal aufgestellt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie bewegte sich um 17:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 91,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70 879 Symrise-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 35,7 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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