Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Experten-Analyse 29.04.2026 17:07:48

Symrise-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Symrise-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Barclays Capital hat eine ausführliche Analyse der Symrise-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:50 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 75,78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6,89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 484 496 Symrise-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 30.07.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Symrise,Alexey Goosev / Shutterstock.com

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