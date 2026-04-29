Symrise-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:50 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 75,78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6,89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 484 496 Symrise-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 30.07.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT



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