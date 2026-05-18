Symrise-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" belassen. Symrise habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane am Montag mit Blick auf die Branche. Unter den Herstellern von Duft- und Aromastoffen habe Symrise aber im zweiten Halbjahr am meisten zu schultern, um die Jahresziele zu realisieren, sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:40 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 73,44 EUR. 44 658 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 8,4 Prozent aufwärts.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT



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