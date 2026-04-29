Symrise-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Goldman Sachs Group Inc. hat die Symrise-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Aromenherstellers sei besser gewesen als erwartet, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Sie rechnet mit einer kleiner Outperformance der Aktien im Tagesverlauf.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Symrise-Aktie am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:12 Uhr 5,1 Prozent im Plus bei 77,18 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 2,36 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 108 779 Symrise-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 12,0 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 30.07.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:09 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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