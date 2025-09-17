Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Refinanzierung
|
17.09.2025 08:17:41
Symrise-Aktie im Plus: Emission von Anleihe
Die Emission mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 3,25 Prozent war mehrfach überzeichnet, wie der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise mitteilte. Die Anleihe bekam von Moody's ein Instrumentenrating von Baa1 mit stabilem Ausblick. Im vorbörslichen Tradegate-Handel steigt die Symrise-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 78,14 Euro.
DOW JONES
