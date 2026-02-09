Symrise Aktie

Kartellverfahren 09.02.2026 12:14:00

Symrise-Aktie: Justizministerium stellt Absprachen-Vorwürfe ein

Das US-Justizministerium beendet seine Kartellermittlungen gegen Symrise.

Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen gegen den Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise eingestellt. Ein rechtswidriges Verhalten sei nicht festgestellt worden, wie der DAX-Konzern am Montag auf Basis eines Schreibens der US-amerikanischen Behörde mitteilte. Symrise begrüßte den Schritt und "geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden." Die Symrise-Aktien reagierten unter dem Strich kaum auf die Nachrichten.

Symrise hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Unternehmen habe sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt. Vor knapp einem Jahr hatte bereits die britische Wettbewerbsbehörde CMA ihr Kartellverfahren Symrise eingestellt.

Erstmals bekanntgeworden waren wettbewerbsrechtliche Ermittlungen im Jahr 2023. Die EU-Kommission hatte damals auch eine Durchsuchung in der Symrise-Zentrale in Holzminden veranlasst und Dokumente sichergestellt. Hintergrund war der Verdacht, das Unternehmen und seine drei größten Wettbewerber könnten ihre Preispolitik abgesprochen haben.

Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie am Montag zeitweise 0,88 Prozent auf 71,92 Euro.

/mis/jha/

HOLZMINDEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

Analysen zu Symrise AG

08:59 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 Symrise Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 71,80 -1,35% Symrise AG

