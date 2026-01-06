Symrise-Aktie: Morgan Stanley gibt Overweight-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Symrise legte um 10:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 68,32 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 49,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 38 480 Symrise-Aktien den Besitzer. Experten erwarten, dass Symrise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.

