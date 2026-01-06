Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Overweight-Einstufung
|
06.01.2026 10:58:48
Symrise-Aktie: Morgan Stanley gibt Overweight-Bewertung bekannt
Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. 2026 werde ein besseres Jahr für die europäischen Aromen- und Duftstoff-Hersteller, das bereinigte Wachstum dürfte die kritische Hürde von 5 Prozent aber nicht überschreiten, schrieb Lisa De Neve in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher bevorzugt sie Sektoraktien wie Symrise, die sie als strukturelle Gewinner ansieht und bei denen die Konsensschätzungen als erreichbar erscheinen.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Symrise legte um 10:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 68,32 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 49,30 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 38 480 Symrise-Aktien den Besitzer. Experten erwarten, dass Symrise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.01.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
02.01.26
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.12.25
|DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)