Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Im Aufwind
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13.10.2026 11:21:39
Symrise-Aktie steigt kräftig: Givaudan-Zahlen sorgen für Rückenwind
Damit hatten die Symrise-Aktien im deutschen Leitindex die Nase vorn. Mit in der Spitze 96,60 Euro hatten sie zuvor ihr Jahreshoch von Ende Juli hinter sich gelassen und den höchsten Stand seit Juni 2025 erklommen.
Givaudan hatte im dritten Quartal überraschend stark zugelegt und von der Nachfrage nach teuren Parfüms profitiert. Die Erwartungen am Markt konnte der Genfer Konzern klar übertreffen. In Nordamerika lief es allerdings weiter schwach.
Analysten zeigten sich beeindruckt von den Schweizern. Die ZKB sprach von einer "eindrücklichen Wachstumsbeschleunigung". Andere Experten rechnen angesichts des florierenden Geschäfts mit margenstarken Luxusparfüms nun mit steigenden Markterwartungen für Umsatzwachstum und Margen.
/ajx/mis
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)
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