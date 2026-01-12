Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Millionenwert 12.01.2026 20:13:40

Symrise-Aktie: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab

Symrise-Aktie: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab

Wertberichtigungen im Gesamtvolumen von knapp 300 Millionen Euro wirken sich negativ auf den operativen Gewinn der Symrise AG im vierten Quartal aus.

Wie der im DAX notierte Duft- und Aromenhersteller mitteilte, erfolgt die eine Wertberichtigung von 145 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Plan, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern. Zudem schreibt Symrise 150 Millionen Euro auf die Beteiligung an der Swedencare AB ab.

Symrise führe derzeit fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Interessenten über den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen, so der Konzern. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten komme der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 5 zur Anwendung, was eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung im vierten Quartal nach sich ziehe. Diese belaste das EBIT.

Wertverluste der Beteiligung an Swedencare führten zu einer "wesentlichen Abweichung des für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose erwarteten Ergebnisse", so der Konzern weiter. Die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung der Beteiligung wirke sich negativ auf das EBITDA aus.

Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft. Sie werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt. Symrise wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 4. März vorlegen.

Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück

Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Symrise-Aktie: Morgan Stanley gibt Overweight-Bewertung bekannt
Symrise-Aktie fällt im Sog von Givaudan auf Tief seit 2019

Bildquelle: Symrise

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten