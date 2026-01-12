Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Millionenwert
|
12.01.2026 20:13:40
Symrise-Aktie: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab
Symrise führe derzeit fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Interessenten über den Verkauf des Geschäfts mit Terpenen, so der Konzern. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten komme der internationale Rechnungslegungsstandard IFRS 5 zur Anwendung, was eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung im vierten Quartal nach sich ziehe. Diese belaste das EBIT.
Wertverluste der Beteiligung an Swedencare führten zu einer "wesentlichen Abweichung des für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den aktuellen Kapitalmarkterwartungen und der veröffentlichten Prognose erwarteten Ergebnisse", so der Konzern weiter. Die nicht zahlungswirksame Wertberichtigung der Beteiligung wirke sich negativ auf das EBITDA aus.
Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft. Sie werden im Rahmen der Ergebnisberichterstattung bereinigt. Symrise wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 am 4. März vorlegen.
Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück
Die Aktionäre von Symrise können sich über Aktienrückkäufe freuen. Wie der im DAX notierte Duftstoff- und Aromenhersteller mitteilte, hat er den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 400 Millionen Euro beschlossen. Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
