Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Zu April 2027 11.11.2026 06:11:00

Symrise-Aktie verliert: Wechsel an der CFO-Spitze angekündigt

Symrise-Aktie verliert: Wechsel an der CFO-Spitze angekündigt

Symrise bekommt im nächsten Frühjahr einen neuen Finanzvorstand.

Wie der Duft- und Aromenhersteller mitteilte, wurde Martin Huber zum Finanzvorstand ab dem 1. April 2027 bestellt. Er folgt auf Olaf Klinger, der seinen Posten nach dann elf Jahren niederlegen wird. Zudem wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Walter Ribeiro, der für den Bereich Taste, Nutrition & Health zuständig ist, um weitere vier Jahre bis September 2031 verlängert.

Der designierte Finanzvorstand Huber hat laut Symrise über 20 Jahre internationale Führungs- und Finanzerfahrung bei Nestlé, Nespresso und zuletzt Aryzta. Für die Symrise-Aktie geht es am Dienstag nachbörslich via Tradegate zeitweise um 1,1 Prozent auf 93,56 Euro nach unten.

DOW JONES

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Bildquelle: Symrise

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