Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Virginie Boucher-Ferte bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Außerdem beschlossene Aktienrückkäufe könnten die Zuversicht des Unternehmens widerspiegeln, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt seien, so die Expertin.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:48 Uhr 4,1 Prozent auf 73,74 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 371 070 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Am 04.03.2026 dürfte Symrise die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.