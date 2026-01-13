Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Symrise-Analyse im Fokus
|
13.01.2026 13:04:47
Symrise-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Virginie Boucher-Ferte bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Außerdem beschlossene Aktienrückkäufe könnten die Zuversicht des Unternehmens widerspiegeln, dass die größten geschäftlichen Herausforderungen weitgehend bewältigt seien, so die Expertin.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:48 Uhr 4,1 Prozent auf 73,74 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 371 070 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Am 04.03.2026 dürfte Symrise die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AG
|
13:02
|Symrise-Aktie deutlich fester: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab (finanzen.at)
|
12:53
|AKTIE IM FOKUS: Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:19
|Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
11:04
|ROUNDUP: Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)